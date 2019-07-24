На Львівщині реалізують 8 проектів конкурсу «Малі міста – великі враження» Суспільство | 24-07-2019, 18:38 0 64 Цьогоріч на конкурс подали 182 ініціативи, 74 з яких стали переможцями. Загальний обсяг фінансування цих культурних пропозицій складе 41,3 млн грн. Рекордсменами за кількістю переможців стали Львівська та Одеська області – тут реалізують по 8 культурних проектів.



Зокрема, на Львівщині це проекти «Від спадщини Тустані до розвитку Урича», «Фестиваль «Шашкевич Fest» у місті Золочеві», «Трускавецький Міжнародний Кінофестиваль «Корона Карпат», «Створення культурного простору у місті-курорті Трускавець на час святкування Різдва та Великодня», «Популяризація пам’яток археології через інтерактивну систему інформаційного забезпечення», «Святкуй 400 років українського театру на фестивалі-ярмарку «Корона Якуба» на Кам’янеччині», «Пінзель. Ukrainian Live у Годовиці» та «Кольорове місто «OLIZAR MUSIC FEST».

Проект «Малі міста - великі враження» був започаткований минулого року. Він фінансується з державного бюджету, а його мета – підтримка культурних ідей у невеликих населених пунктах та об’єднаних територіальних громадах.

