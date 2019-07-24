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Підприємцям області нагадують щодо можливості представити свою продукцію у експортному каталозі Львівщини

Суспільство | 24-07-2019, 18:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 80 80    
З метою промоції регіону та допомоги експортерам Львівщини у налагодженні нових контактів, виходу на зовнішні ринки, Служба експортера департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації виступила з ініціативою розширення каталогу «Експортний потенціал Львівщини».

Відтак, про рішення щодо можливості представлення продукції підприємства в каталозі, потрібно повідомити Службу експортера департаменту економічної політики  облдержадміністрації на e-mail: torg.loda@gmail.com до 27 липня.
Зазначимо, що каталог «Експортний потенціал Львівщини» представлятиме область на різноманітних міжнародних бізнес-форумах, виставках, зустрічах у форматі В2В/B2G з іноземними делегаціями.
За більш детальною інформацією можна звертатись у Службу експортера за тел.: (032) 261-27-13, 261-26-65.
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