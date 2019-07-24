Підприємцям області нагадують щодо можливості представити свою продукцію у експортному каталозі Львівщини Суспільство | 24-07-2019, 18:39 0 80 З метою промоції регіону та допомоги експортерам Львівщини у налагодженні нових контактів, виходу на зовнішні ринки, Служба експортера департаменту економічної політики Львівської обласної державної адміністрації виступила з ініціативою розширення каталогу «Експортний потенціал Львівщини».



Відтак, про рішення щодо можливості представлення продукції підприємства в каталозі, потрібно повідомити Службу експортера департаменту економічної політики облдержадміністрації на e-mail: torg.loda@gmail.com до 27 липня.

Зазначимо, що каталог «Експортний потенціал Львівщини» представлятиме область на різноманітних міжнародних бізнес-форумах, виставках, зустрічах у форматі В2В/B2G з іноземними делегаціями.

За більш детальною інформацією можна звертатись у Службу експортера за тел.: (032) 261-27-13, 261-26-65.

