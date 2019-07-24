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"Реалізуй себе у владі": четверо випускників програми працевлаштували у Львівській ОДА
|Суспільство | 24-07-2019, 18:40
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|Сьогодні, 24 липня, керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська вручила сертифікати 17 стажерам, які пройшли навчання в облдержадміністрації за програмою “Реалізуй себе у владі”.
Четверо випускників працевлаштували у структурних підрозділах облдержадміністрації.
“Участь у програмі “Реалізуй себе у владі” – це хороший крок для побудови вашої кар’єри. Україна потребує молодих та розумних людей. Ви твердо знаєте, чого хочете, є наполегливими, з впевненістю ідете вперед. Зичимо вам успіху, беріть участь у конкурсах, перемагайте та творіть Україну”, - зазначила керівник апарату Львівської ОДА Маріанна Вільшинська.
Випускники програми стажувались у департаменті внутрішньої та інформаційної політики, юридичному управлінні, департаменті з питань культури, релігій та національностей, департаменті економічної політики та інших структурних підрозділах облдержадміністрації.
Зазначимо, детальну інформацію про участь у проекті стажування молоді у Львівській ОДА можна дізнатись за номером: (032) 299 -91-12, або звернувшись у каб.221 за адресою вул. Винниченка, 18.
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