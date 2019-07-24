Мешканців області запрошують на щорічну прощу до Прилбич Суспільство | 24-07-2019, 18:41 0 67 Мешканців області запрошують долучитись до щорічної прощі до Прилбич, присвяченій 154-й річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Участь у прощі візьмуть віряни та монашество Львівської Архиєпархії УГКЦ.



Програма прощі:

Неділя, 28 липня

22:00 - Вступне слово єрм. Юстина Бойка

22:15 - Чин віднови приречень у Святому Хрещенні, наука

23:00 - Велика Вечірня з Литією зі службою свщмч. Климентію, архимандриту Унівському, мирування, наука

Понеділок, 29 липня

00:30 - Похід зі свічками до каплиці-усипальниці родини Шептицьких, Панахида за всіх усопших з родини Шептицьких, повернення до храму

02:00 - Акафіст за прославу Праведного Митрополита Андрея, наука

02:30 - Вервиця (славні таїнства)

03:00 - Акафіст до свщмч. Климентія, архимандрита Унівського

03:30 - Ісусова молитва

04:00 - Хресна дорога за Україну

06:00 - Вервиця (радісні таїнства)

07:00 - Утреня зі службою свщмч. Климентію, архимандриту

08:00 - Вервиця (світлі таїнства)

09:00 - Архиєрейська Божественна Літургія, яку звершить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський. Молитва за прославу праведного митрополита Андрея, водосвяття, благословення вірних свяченою водою

11:00 - Мистецька програма

Контактна особа – єрм. Юстин Бойко (0679897275)



Довідково:

Прилбичі - село в Яворівському районі, де народився митрополит Андрей Шептицький, ЧСВВ (29.07.1865-01.11.1944) - український релігійний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви; від 17.01.1901 до смерті - Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський - предстоятель Української греко-католицької церкви. За мудрі настанови й великі труди він отримав багато народних імен: Український Мойсей, Духовний будівничий, Провідник української нації, Великий митрополит.

За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів.

Прилбичі стали родинним маєтком Шептицьких всередині ХVІІІ ст. Сьогодні на місці палацу Шептицьких стоїть лише пам’ятний камінь, встановлений в 1990 році. У 2011 році в парку Шептицьких збудували нову каплицю Матері Божої в пам’ять про ту, що в 1939 році була зруйнована більшовиками.

На околиці Прилбич є родинна усипальниця Шептицьких.

У 1997 році у Прилбичах розпочато будівництво храму-музею митрополита Андрея. Тепер церкву-музей наповнюють експонатами, пов’язаними з життям родини Шептицьких, дитячими та юнацькими роками їхніх видатних дітей. Перед храмом в 2011 році був встановлений перший на той час в Україні пам’ятник Митрополиту Андрею та його брату блаженному священномученику Климентію.

Сьогодні Прилбичі є відпустовим місцем для прочан, які приїжджають сюди, щоб помолитися на місці блаженної пам’яті слуги Божого Митрополита Андрея та цілої його родини.

