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На дорогах Львівщини тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху
|Суспільство | 24-07-2019, 18:41
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|На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Львської області тривають роботи з організації та безпеки дорожнього руху.
Про це повідомили у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської обласної державної адміністрації.
Відтак, сьогодні, 24 липня, здійснюються роботи з влаштування бар’єрного огородження на автомобільній дорозі О140406 Східниця — Верхнє Синьовидне, що в Сколівському районі.
"Ми розуміємо, що найвища цінність у державі – це збереження життя людей. Тому дорожня безпека, безперечно, є одним із пріоритетів. Львівська обласна державна адміністрація і надалі продовжуватиме робити усе від нас залежне для того, щоб знизити травматизм на дорогах області", - наголосив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.
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