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16 редакцій районних друкованих ЗМІ отримають дотації з обласного бюджету

Суспільство | 24-07-2019, 18:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 63 63    
Визначено переможців обласного конкурсу журналістики для редакцій друкованих ЗМІ «Четверта влада». 

До участі в Конкурсі допускались редакції районних та міських друкованих засобів масової інформації Львівської області.
«Це вперше ми проводимо конкурс «Четверта влада». Ажіотаж щодо конкурсу та необхідність стимулювання розвитку регіональної преси схиляють нас до думки, що такий конкурс має стати щорічним. Загалом на Конкурс було подано понад 60 робіт, опублікованих в місцевих засобах масової інформації Львівської області за попередні 6 місяців від дати оголошення Конкурсу. Визначення переможців конкурсу базувалось на індивідуальному оцінюванні кожної роботи членами конкурсної комісії. Конкурс проводився у 6 категоріях де, окрім першої категорії, визначались по 3 переможці», - наголосив начальник управління інформаційної політики Володимир Трач.
За словами Володимира Трача, переможцям конкурсу надається дотація з обласного бюджету.
За задумом організаторів, конкурс має на меті популяризацію та розвиток регіональної преси, розвиток громадянського та інформаційного суспільства, включаючи створення стійких зв'язків між ЗМІ і організаціями громадянського суспільства, підтримки свободи слова, надання додаткового фінансового стимулу для покращення роботи редакцій, створення змагальності та конкурентних умов для поліпшення якісного контенту місцевих друкованих засобів масової інформації, а також для просування реформ в регіональному вимірі, сприяння публічному обговоренню та підвищення інформованості громадськості про актуальні теми сьогодення, висвітлення моніторингу й оцінки дій влади та інших інституцій на місцевому і регіональному рівнях.
У категорії гран-прі – «гордість Львівщини» переможцем визначено газету  «Новий час» (ТзОВ «Народний часопис «Новий час»).
У І категорії  – найкраща місцева газета:
І місце –  Народний часопис Стрийщини «Рідне поле» (ТзОВ «Рідне поле»);
ІІ місце – Газета «Новини Прибужжя» (ПП «Редакція газети «Новини Прибужжя»);
ІІІ місце – Газета «Яворівщина» (ПП «Редакція часопису «Яворівщина»).
У ІІ категорії – найбільш резонансний соціально важливий цикл публікацій:
І місце – Газета «Громада» (ТзОВ «Редакція народної газети Миколаївського району «Громада»);
ІІ місце – Газета «Воля народу» (ПП «Медіа-центр «Над Бугом»);
ІІІ місце – Газета «Голос народу» (ТзОВ «Редакція газети «Голос народу»).
У ІІІ категорії – найкращий цикл журналістських розслідувань:
І місце – Газета «Нафтовик Борислава» (ПП «Редакція народного часопису «Нафтовик Борислава»);
ІІ місце – Газета «Народна думка» (ПП «Редакція часопису Городоччини «Народна думка»);
ІІІ місце – Газета «Голос відродження» (ТзОВ «Газета «Голос відродження»)
У ІV категорії – найкращий цикл публікацій, що показує приклади успішної роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування:
І місце – Газета «Бойківська думка» (ПП «Інформаційно-просвітницький медіа-центр «Бойківська думка»);
ІІ місце – Газета «Відродження» (ПП «Редакція газети «Відродження»);
ІІІ місце – Газета «Народне слово» (ПП «Редакція газети «Народне слово»).
У V категорії – найкращий цикл публікацій з історико-патріотичної тематики:
І місце – Газета «Голос з-над Бугу» (ПП «Редакція газети «Голос з-над Бугу»);
ІІ місце – Газета «Народна справа» (ПП «Медіа-центр «Народна справа»);
ІІІ місце – Газета «Наш край» (ПП «Редакція газети «Наш край»).
Довідково:
Проведення конкурсу відбувається відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу журналістики для редакцій друкованих засобів масової інформації «Четверта влада», затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01.04.2019 № 280/0/5-19. Фінансування здійснюється з обласного бюджету в рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2018 – 2020 роки.
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