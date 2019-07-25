Суд в Москві арештував Навального на 30 діб Суспільство | 25-07-2019, 07:43 0 45 Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.



Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.



Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.



Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.



Як пізніше стало відомо, ввечері 24 липня поліція прийшла з обшуками до кандидата в Мосміськдуму Дмитру Гудкову. Повідомлялося, що його проводять близько десяти співробітників.



Також поліція прийшла до директора ФБК Івану Жданову (після обшуку його відвезли на допит), ближче до півночі - до муніципального депутату району Мітіно Миколі Баландіна і кандидату в Мосміськдуму Олександру Соловйову. Ще двох кандидатів в Мосміськдуму - Юлію Галямін і Любов Соболь - викликали на допит. Про виклик на допит також повідомив батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.