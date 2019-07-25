|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Суд в Москві арештував Навального на 30 діб
|Суспільство | 25-07-2019, 07:43
| 0 45
|
|Симоновський суд Москви ухвалив рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.
Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Радіо Свобода.
Опозиційного політика заарештувати за повторне порушення правил організації мітингу.
Вранці 24 липня на Навального склали адміністративний протокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг в Москві 27 липня. Акція повинна пройти з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.
Як пізніше стало відомо, ввечері 24 липня поліція прийшла з обшуками до кандидата в Мосміськдуму Дмитру Гудкову. Повідомлялося, що його проводять близько десяти співробітників.
Також поліція прийшла до директора ФБК Івану Жданову (після обшуку його відвезли на допит), ближче до півночі - до муніципального депутату району Мітіно Миколі Баландіна і кандидату в Мосміськдуму Олександру Соловйову. Ще двох кандидатів в Мосміськдуму - Юлію Галямін і Любов Соболь - викликали на допит. Про виклик на допит також повідомив батько Дмитра Гудкова, колишній депутат Держдуми Геннадій Гудков.
|
|