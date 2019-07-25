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Пекін заявив, що готовий силою приєднати Тайвань

Суспільство | 25-07-2019, 07:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 47 47    
Уряд Китайської Народної Республіки підтвердив готовність використати військову силу задля повернення під свою юрисдикцію Тайваню.

Про це із посиланням на заяву речника міністерства оборони Китаю повідомляє Fox News.

"Якщо знайдуться люди, котрі наважаться спробувати відокремити Тайвань від країни, китайські військові будуть готові піти на війну, щоб гарантовано захистити національний суверенітет, єдність і територіальну цілісність", - ідеться в заяві.

Окрім цього, у військовому відомстві зазначають, що розміщення ракетних систем США у Південній Кореї "підриває регіональний баланс сил".
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