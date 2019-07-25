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Мюллер про втручання Росії у вибори: Вони роблять це зараз
|Суспільство | 25-07-2019, 07:46
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|Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп, заявив, що Росія продовжує втручатися у справи США.
Про це 24 липня, він заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу, повідомляє Голос Америки.
"Це була не єдина спроба. Вони роблять це зараз, коли ми сидимо тут. І вони розраховують зробити це під час наступної кампанії", – сказав Мюллер.
Мюллер також заявив, що Дональдові Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю лише після того, як він залишить посаду президента США.
В свою чергу Трамп називав розслідування "полюванням на відьом" і вимагав його припинити.
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