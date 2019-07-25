Мюллер про втручання Росії у вибори: Вони роблять це зараз Суспільство | 25-07-2019, 07:46 0 43 Колишній спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідував російське втручання в американські вибори, на яких в 2016 році переміг Трамп, заявив, що Росія продовжує втручатися у справи США.



Про це 24 липня, він заявив на слуханнях у Палаті представників Конгресу, повідомляє Голос Америки.



"Це була не єдина спроба. Вони роблять це зараз, коли ми сидимо тут. І вони розраховують зробити це під час наступної кампанії", – сказав Мюллер.



Мюллер також заявив, що Дональдові Трампу можна буде висунути обвинувачення в перешкоджанні правосуддю лише після того, як він залишить посаду президента США.



В свою чергу Трамп називав розслідування "полюванням на відьом" і вимагав його припинити.