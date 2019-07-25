Українці зможуть контролювати оригінальність ліків зі смартфонів - МОЗ Суспільство | 25-07-2019, 07:47 0 43 У вересні в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням, за яким можна буде пересвідчитись, що ліки не підроблені, а з кінця року українці зможуть самостійно контролювати оригінальність ліків за допомогою смартфону.



Постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів 24 липня, інформує Міністерство охорони здоров’я у Facebook.



"Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року - саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці", - пояснили в міністерстві.



Поки маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів - на цьому етапі норма є добровільною для виробників ліків, зазначили у МОЗ.



І додали, що обов’язкове маркування поступово запроваджуватиметься з 2021 до 2023 року.



Як зазначили у міністерстві, ці зміни відбуваються в рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.