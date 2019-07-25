У Школі економіки розповіли, чого навчають депутатів від "Слуги народу" Суспільство | 25-07-2019, 07:50 0 50 Майбутні депутати від "Слуги народу", які пройдуть тижневе навчання у Київській школі економіки, отримають портфель з чотирьох документів, які мають допомогти їм працювати в парламенті.



Про це в ефірі Громадського заявив почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.



Перший документ — особиста стратегія.



"Вона полягає в тому — ким я хочу стати як депутат. Через 5 років, через 3 роки, через рік. За що я хочу бути відомим.



Другий документ — пропозиція політики.



Яким чином я буду впроваджувати реальну політику для того, щоби стати відомим.



Третій документ — законотворчість чи законодавча ініціатива, яка має впровадити цю політику на законодавчому рівні.



Четвертий документ — план впровадження. Це побудова коаліції, аналіз ситуації, щоби цей законопроект не вмер, а був прийнятий", — пояснив Милованов.



Він додав, що вартість навчання — комерційна таємниця. Водночас за нього платить партія "Слуга народу", тому вартість можна буде побачити у її звіті.