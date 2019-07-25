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Порушник митних правил сам зізнався закарпатським митникам, що в тайнику перевозить цигарки

Суспільство | 25-07-2019, 12:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
Порушник митних правил сам зізнався закарпатським митникам, що в тайнику перевозить цигарки На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення до Італії тютюнових виробів.

Переміщував цигарки через митний кордон громадянин України автомобілем «MERCEDES–BENZ SPRINTER» із українською реєстрацією.
Формою проходження митного контролю українець обрав «червоний коридор». Громадянин заповнив митну декларацію, в якій він вказав свої паспортні дані, відомості про транспортний засіб та 120 блоків цигарок.
В ході митного контролю митники виявили не заявлені за точною формою у митній декларації відомості про 120 пачок «Marlboro Gold», 20 пачок «Marlboro touch», 40 пачок «Rothmans Nano» з акцизними марками України та 820 пачок «Compliment» без акцизних марок.
Громадянин визнав, що цигарки є його власністю. Він їх придбав на ринку у м. Хмельницький.
Цигарки були приховані у спеціально виготовленому тайнику, що знаходився у середині паливного баку.
Вартість цигарок з акцизними марками понад 7 тис. грн, вартість цигарок без акцизних марок потребує додаткової оцінки із залученням спеціаліста-експерта.
Варто зазначити, що тютюнові вироби добровільно пред’явлені та знаходились у спеціально виготовленому сховищі під пасажирським сидінням автомобіля у вигляді подвійного днища.
Таким чином, громадянин України не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та обмежені для переміщення через митний кордон України.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, 1000 пачок цигарок вилучено до рішення суду.

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13:42 З 1 серпня 2019 заяву на повернення коштів по платежах можна подати в електронному вигляді через «Електронний кабінет»
13:39 Шахраї телефонують підприємцям і представляються керівником ГУ ДФС Закарпаття
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