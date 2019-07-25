|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Шахраї телефонують підприємцям і представляються керівником ГУ ДФС Закарпаття
|Суспільство | 25-07-2019, 13:39
| 0 40
|
|З метою отримати кошти шляхом махінацій, шахраї телефонують підприємцям Закарпатської області, представляючись начальником Головного управління ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком.
З метою отримати кошти шляхом махінацій, шахраї телефонують підприємцям Закарпатської області, представляючись начальником Головного управління ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком. Зловмисники погрожують підприємцям контрольно-перевірочними заходами бізнесу, якщо ті не здійснять перерахунок коштів на їх рахунок.
В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.
З метою забезпечення оперативного реагування на дзвінки шахраїв, при наявності фактів, просимо звертатись до органів МВС за номером телефону «102».
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|У Воютицькій ОТГ до 1 вересня відкриють ще один дитсадок...
|25-07-2019, 13:46
| >>>
|«”Мажоритарка” остаточно себе дискредитувала», - свободівець Любомир Мельничук...
|25-07-2019, 13:45
| >>>
|Понад 20 мільйонів гривень повернуто до казни за результатами діяльності слідчих фіскальної служби Львівщини у першому півріччі 2019 року...
|25-07-2019, 13:43
| >>>
|З 1 серпня 2019 заяву на повернення коштів по платежах можна подати в електронному вигляді через «Електронний кабінет»...
|25-07-2019, 13:42
| >>>
|Шахраї телефонують підприємцям і представляються керівником ГУ ДФС Закарпаття...
|25-07-2019, 13:39
| >>>
|Порушник митних правил сам зізнався закарпатським митникам, що в тайнику перевозить цигарки...
|25-07-2019, 12:46
| >>>
|У Школі економіки розповіли, чого навчають депутатів від "Слуги народу"...
|25-07-2019, 07:50
| >>>
|