Шахраї телефонують підприємцям і представляються керівником ГУ ДФС Закарпаття Суспільство | 25-07-2019, 13:39 0 40 З метою отримати кошти шляхом махінацій, шахраї телефонують підприємцям Закарпатської області, представляючись начальником Головного управління ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком.



З метою отримати кошти шляхом махінацій, шахраї телефонують підприємцям Закарпатської області, представляючись начальником Головного управління ДФС у Закарпатській області Олексієм Петріченком. Зловмисники погрожують підприємцям контрольно-перевірочними заходами бізнесу, якщо ті не здійснять перерахунок коштів на їх рахунок.

В зв’язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтеся на провокації.

З метою забезпечення оперативного реагування на дзвінки шахраїв, при наявності фактів, просимо звертатись до органів МВС за номером телефону «102».

