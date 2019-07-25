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З 1 серпня 2019 заяву на повернення коштів по платежах можна подати в електронному вигляді через «Електронний кабінет»
|Суспільство | 25-07-2019, 13:42
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|Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 26.04.2019 набрав чинності наказ Мінфіну України від 11.02.2019 р. №60 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені" (далі – Порядок).
Новація Порядку полягає у запровадженні єдиної автоматизованої системи створення, підписання, погодження електронних документів, їх передавання, одержання, оброблення з використанням електронного цифрового підпису та інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем. Документ покликаний внести новації у документообіг взагалі й відмовитись від паперових документів.
Порядок застосовується щодо повернення платежів, що належать:
державному бюджету, з першого числа четвертого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто з 01.08.2019 р.;
місцевим бюджетам, та платежів, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами, з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем офіційного опублікування цього наказу, тобто з 01.11.2019 р.
Таким чином, починаючи з 01 серпня 2019 року платники податків мають змогу подати заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань по платежах, належних державному бюджету в електронному вигляді через ІТС «Електронний кабінет».
Подати заяву можна через меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету.
Робота у приватній частині Електронного кабінету виконується з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), отриманого у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.
Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою:
http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
Отже, платник податків має право надіслати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі через меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету.
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