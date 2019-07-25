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Понад 20 мільйонів гривень повернуто до казни за результатами діяльності слідчих фіскальної служби Львівщини у першому півріччі 2019 року
|Суспільство | 25-07-2019, 13:43
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|Протягом першого півріччя 2019 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 109 кримінальних провадженнях.
Протягом першого півріччя 2019 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 109 кримінальних провадженнях.
Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 48 кримінальних провадженнях.
В процесі розслідування кримінальних проваджень протягом січня-червня встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 20008 тис. грн. проти 8686 тис. грн. у 2018 році, 6299 тис. грн. – у 2017 році.
Вжитими заходами відшкодовано збитків на загальну суму 20008 тис. грн., що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2018 року – 8686 тис. грн., 2017 – 5338 тис. гривень).
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