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«”Мажоритарка” остаточно себе дискредитувала», - свободівець Любомир Мельничук
|Суспільство | 25-07-2019, 13:45
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|Ці вибори — останній цвях у домовину мажоритарної системи.
Про це заявив очільник львівської міської організації ВО “Свобода” Любомир Мельничук у ефірі програми “Народне Толк-Шоу” на телеканалі “НТА”.
Свободівець підкреслив, якщо цю виборчу модель не замінити, буде вкрай важко здолати тих, хто займався “засіванням” округів.
“Українці хочуть, аби політичні партії несли політичну відповідальність. Тому в першу чергу голосують за бренди. Люди повірили співакам та шоуменам. Якби не зіркова підтримка, більшість новоспечених депутатів не потрапили б до Верховної Ради. І це є підтвердженням того, що “мажоритарка” в Україні себе дискредитувала. Добре, що її вже не буде. Так довіряючи політичним партіям люди зможуть убезпечитись від “засівань” округів. Інакше — завжди перемагатимуть гроші”, - заявив Любомир Мельничук.
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