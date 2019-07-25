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«”Мажоритарка” остаточно себе дискредитувала», - свободівець Любомир Мельничук

Суспільство | 25-07-2019, 13:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 38 38    
«”Мажоритарка” остаточно себе дискредитувала», - свободівець Любомир МельничукЦі вибори — останній цвях у домовину мажоритарної системи.


Про це заявив очільник львівської міської організації ВО “Свобода” Любомир Мельничук у ефірі програми “Народне Толк-Шоу” на телеканалі “НТА”.

Свободівець підкреслив, якщо цю виборчу модель не замінити, буде вкрай важко здолати тих, хто займався “засіванням” округів.

“Українці хочуть, аби політичні партії несли політичну відповідальність. Тому в першу чергу голосують за бренди. Люди повірили співакам та шоуменам. Якби не зіркова підтримка, більшість новоспечених депутатів не потрапили б до Верховної Ради. І це є підтвердженням того, що “мажоритарка” в Україні себе дискредитувала. Добре, що її вже не буде. Так довіряючи політичним партіям люди зможуть убезпечитись від “засівань” округів. Інакше — завжди перемагатимуть гроші”, - заявив Любомир Мельничук.
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