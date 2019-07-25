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У Воютицькій ОТГ до 1 вересня відкриють ще один дитсадок

Суспільство | 25-07-2019, 13:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
У Воютицькій об’єднаній територіальній громаді почали роботи з облаштування дитячого садочка у селі Лютовиська. Розміститься він у місцевій школі, у якої нещодавно понизили ступінь з III-го до I-го.


Як розповів голова Воютицької ОТГ Михайло Яремко, початково у дитячому садочку буде дві групи по 20 дітей. І він зможе покрити потреби усіх чотирьох сіл колишньої Лютовиської сільської ради. Відкриття дитячого садочка заплановане на 1 вересня цього року.
«А на другий рік, якщо буде більше діточок, то будемо думати над розширенням дитячого садочка. Адже якщо народжуються діти, то громада розвивається. У багатьох наших селах уже покращилася народжуваність. У деяких вона ще потребує покращення, але якщо ми відкриємо садочок, зробимо дорогу, якщо ми відремонтували тепер у наших селах Народні доми, поперекривали школи, то люди не будуть так масово виїжджати, як робили це раніше. Все міняється на очах. Об’єднана громада стовідсотково дає свій результат, хто би що там мені не розповідав. Бо є люди, які питають: для чого ми об’єднувалися, а для чого ми це робили, а для чого це? Я їм пояснюю, що якщо у двох наших сільських радах річний бюджет був 400 000, то зараз ми в місяць у них вкладаємо 400 000», – зазначив Михайло Яремко.
Голова ОТГ також розповів, що проблема із місцями у дитячому садочку є у самих Воютичах. Тутешній садочок розрахований на 60 місць, а навчається там 100 діточок, і ще є черга на 80 дітей.
Громада уже виготовила документацію на добудову дитсадка і подала проект на ДФРР, але конкурс програла. Втім, від намірів добудувати садок громада, за словами Михайла Яремка, не відступиться. І реалізує це вже у найближчому майбутньому.
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