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Іноземним громадянам, які отримали статус резидента України, слід задекларувати доходи

Суспільство | 25-07-2019, 18:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 33 33    
Головне управління ДФС у Львівській області нагадує працедавцям, які отримували (продовжували) дозволи на застосування праці іноземних громадян упродовж 2018 року на території Львівщини та іноземним громадянам, що відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Головне управління ДФС у Львівській області нагадує працедавцям, які отримували (продовжували) дозволи на застосування праці іноземних громадян упродовж 2018 року на території Львівщини та іноземним громадянам, що відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.
Дохід, отриманий з джерел за межами України, - це будь-який дохід, отриманий резидентами, у т.ч. від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України (пп. 14.1.55 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).
Відповідно до абз. „в” пп.14.1.213 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України фізична особа - резидент ‒ фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Згідно з п.п.163.1.3 п.163.1 ст.163 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування резидента також є і іноземні доходи, тобто доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.
За результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп.170.10.4 п.170.10 ст.170 Податкового кодексу України).
Крім того, відповідно до пп.170.11.1 п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України у разі отримання таким платником податку у подальшому будь-яких оподатковуваних доходів з іноземним джерелом виплат, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію та оподатковується за ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України.
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