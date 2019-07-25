Замість підзаробітку – втрати на мільйон гривень Суспільство | 25-07-2019, 18:32 0 29 Працівники митниці виявили понад 600 комплектів поршневих кілець у сховках автомобіля.



У міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська» з Республіки Польщі до України заїхав «MERCEDES-BENZ − SPRINTER» під керуванням 32-річного громадянина України, мешканця Львова. Під час декларування громадянин заявив про відсутність у транспортному засобі будь-якого товару. Однак у працівників митниці виникла підозра щодо наявності в ньому приховуваних від митного контролю товарів. І недарма − за декоративними обшивками багажного відсіку автомобіля та в ніші під передніми сидіннями кабіни працівники митниці знайшли 649 упаковок з комплектами поршневих кілець ТМ "PRIMA". У своїх поясненнях громадянин зазначив, що товар взяв перевезти через кордон за винагороду.

Отже, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України вказаного товару з приховуванням від митного контролю.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль 2014 року випуску та комплекти поршневих кілець вилучено. Їх приблизна вартість майже мільйон гривень. Справу скерують до суду.



