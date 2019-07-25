Працівники Львівської митниці виявили автомобіль-привид Суспільство | 25-07-2019, 18:35 0 29 Встановлено, що транспортний засіб марки "LEXUS RX 450h" ввезено на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.



До митного оформлення в один із підрозділів Львівської митниці ДФС декларант подав електронну митну декларацію разом з товаросупровідними документами на легковий автомобіль LEXUS RX 450h 2014 року випуску. Однак у базах даних митних та прикордонних органів України відомостей про факт ввезення на митну територію України цього транспортного засобу чи осіб, які в ньому прямували, через пункти пропуску на державному кордоні України та оформлення у встановленому порядку немає.

Власниця автомобіля на виклики Львівської митниці ДФС не з’явилась та не надала жодних пояснень щодо переміщення транспортного засобу через митний кордон України.

Отже, встановлено, що транспортний засіб марки "LEXUS RX 450h" ввезено на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 484 Митного кодексу України. Автомобіль затримано. Справу скерують до суду.



