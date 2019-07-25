Працівники Львівської митниці виявили автомобіль-привид

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 25/07/2019 На Львівщині стартував відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед юнаків...>> На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори"...>> Діти українців із закордону ознайомились із культурною спадщиною Львівщини...>> Екологи долучилися до порятунку чорного лелеки...>> Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер...>> На Львівщині вперше відзначать День Західного Бугу...>> В Україні стартувало широкомасштабне дослідження STEPS для оцінки ризиків розвитку неінфекційних захворювань...>> Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав нові автомобілі...>> У Львові понад 100 європейців власноруч створять ікону на склі на згадку про Україну...>> У Львові знову відкриється друга виставка фото Юрка Дячишина, на яких він порівнює Галичину з іншою планетою...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

Працівники Львівської митниці виявили автомобіль-привид

Суспільство | 25-07-2019, 18:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 29 29    
Працівники Львівської митниці виявили автомобіль-привидВстановлено, що транспортний засіб марки "LEXUS RX 450h" ввезено на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

До митного оформлення в один із підрозділів Львівської митниці ДФС декларант подав електронну митну декларацію разом з товаросупровідними документами на легковий автомобіль LEXUS RX 450h 2014 року випуску. Однак у базах даних митних та прикордонних органів України відомостей про факт ввезення на митну територію України цього транспортного засобу чи осіб, які в ньому прямували, через пункти пропуску на державному кордоні України та оформлення у встановленому порядку немає.
Власниця автомобіля на виклики Львівської митниці ДФС не з’явилась та не надала жодних пояснень щодо переміщення транспортного засобу через митний кордон України.
Отже, встановлено, що транспортний засіб марки "LEXUS RX 450h" ввезено на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 484 Митного кодексу України. Автомобіль затримано. Справу скерують до суду.

   Новини по темі: Суспільство
На Львівщині стартував відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед юнаків...
25-07-2019, 18:45  >>> 
На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори"...
25-07-2019, 18:44  >>> 
Діти українців із закордону ознайомились із культурною спадщиною Львівщини...
25-07-2019, 18:43  >>> 
Екологи долучилися до порятунку чорного лелеки...
25-07-2019, 18:43  >>> 
Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер...
25-07-2019, 18:42  >>> 
На Львівщині вперше відзначать День Західного Бугу...
25-07-2019, 18:41  >>> 
В Україні стартувало широкомасштабне дослідження STEPS для оцінки ризиків розвитку неінфекційних захворювань...
25-07-2019, 18:41  >>> 
   АктуальноАктуально
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій...
22-07-2019, 07:23  >>> 
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ...
21-07-2019, 20:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині...
22-07-2019, 07:08  >>> 
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
На Львівщині стартував відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед юнаків...
25-07-2019, 18:45  >>> 
На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори"...
25-07-2019, 18:44  >>> 
Діти українців із закордону ознайомились із культурною спадщиною Львівщини...
25-07-2019, 18:43  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:45 На Львівщині стартував відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед юнаків
18:44 На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори"
18:43 Діти українців із закордону ознайомились із культурною спадщиною Львівщини
18:43 Екологи долучилися до порятунку чорного лелеки
18:42 Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер
18:41 На Львівщині вперше відзначать День Західного Бугу
18:41 В Україні стартувало широкомасштабне дослідження STEPS для оцінки ризиків розвитку неінфекційних захворювань
18:40 Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав нові автомобілі
18:39 У Львові понад 100 європейців власноруч створять ікону на склі на згадку про Україну
18:39 У Львові знову відкриється друга виставка фото Юрка Дячишина, на яких він порівнює Галичину з іншою планетою

   Анонси
ІV Український Зріз відбудеться у Львові...
25-07-2019, 18:21  >>> 
У львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі робіт Ukrainian Young Book Design Awards. Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з 8 країн світу....
23-07-2019, 18:26  >>> 
Виконавці з Чехії запрошують на музично-вокальний вечір у Львівській філармонії...
22-07-2019, 18:13  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования