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Лісгоспи України за пів року відновили 36 тисяч гектарів лісів — Держлісагентство

Суспільство | 25-07-2019, 18:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 28 28    
Лісгоспи України за пів року відновили 36 тисяч гектарів лісів — ДержлісагентствоОбласні управління лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Державного агентства лісового господарства України, з січня по червень 2019 року відтворили ліси на площі майже 36 тис. га.

Про це йшлося на відкритті розширеної виїзної колегії відомства, яка почала свою роботу на базі державних лісогосподарських підприємств Рівненщини, повідомляє пресслужба Держлісагентства


“Обласні управління лісового та мисливського господарства забезпечили виконання завдання з відтворення лісів. За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства, що належать до сфери управління Держлісагентства, відтворили ліси на площі майже 36 тисяч гектарів”, - йдеться у повідомленні.

Під час засідання колегії було розглянуто підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємств галузі за I півріччя 2019 року та питання використання лісосировинних ресурсів підприємствами галузі.

Так, за І півріччя підприємствами галузі заготовлено 6,9 млн кубометрів деревини. Це на 7,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний обсяг реалізації деревини на внутрішньому ринку становив 5,8 млн кубометрів на загальну суму майже 5,8 млрд грн.

Також повідомляється, що чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт і послуг) за пів року становив майже 7,6 млрд грн. Він зменшився на 507 млн грн у порівняні з аналогічним періодом минулого року.

Наголошується, що для постійного забезпечення сировиною деревообробних підприємств у низці областей запроваджено щотижневі електронні торги необробленою деревиною. Окрім того, деревина для реалізації виставляється на електронній платформі ProZorro.Продажі.

Однак, внутрішній ринок на сьогодні, в силу певних обставин, не в змозі переробити ту кількість лісосировини, що пропонують лісогосподарські підприємства. Тому на складах лісгоспів накопичується близько 1 млн кубометрів залишків сировини. Також слід зазначити, що в першу чергу проводиться заготівля пошкоджених хворобами і шкідниками насаджень. У зв’язку з цим на ринок надходить значна частка низькосортної деревини.

На ведення лісового господарства у січні-червні 2019 року було спрямовано 3,134 млрд грн (на 221 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року). З них 76,7 млн грн – зі спеціального фонду держбюджету.

За оперативними даними Держлісагентства, у І півріччі 2019 року підприємствами галузі отримано 184,1 млн грн чистого прибутку.

Водночас збільшуються податки - до бюджетів усіх рівнів сплачено майже 3,1 млрд грн, майже на 120 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Середньомісячна заробітна плата працівників лісової галузі становила у першому півріччі поточного року 10,436 тис. грн. Втім, на півдні та сході України лісівники отримують лише мінімальні заробітні плати.

Також зазначається, що з початку року було ліквідовано 468 лісових пожеж на площі 571,7 га. За шість місяців 2019 року з метою попередження лісових пожеж, підприємствами влаштовано 25 км протипожежних розривів і бар’єрів та 39,3 тис. км мінералізованих смуг, проведено догляд за ними на 137,1 тис. км.

За той самий час у лісах було викрито 2,3 тис. випадків незаконних рубок, обсяг яких перевищив 74 тис. кубометрів, заподіяно шкоди на 462 млн грн. Відшкодовано ж лише 3 млн грн. До правоохоронних органів передано 1,1 тис. справ за фактами незаконних рубок. Левова частка незаконних рубок припадає на підприємства Херсонського облуправління (понад 58 тис. кубометрів) та Харківського облуправління (9,3 тис. кубометрів).

“Хотів би наголосити, що така ситуація з ростом незаконних рубок у цих двох областях є неприйнятною. Держлісагентство не збирається закривати очі на такі питання. Зараз у Херсоні вже є новий начальник облуправління, і я прошу взяти під особисту відповідальність вирішення цього питання. Так само і на Харківщині. Ми незабаром проведемо конкурс на нового начальника облуправління. І там також потрібно переформатувати роботу”, - наголосив заступник голови Держлісагентства Володимир Бондар, додавши, що на найближчій колегії питання боротьби з незаконними рубками буде розглянуто предметніше.

Також, за І півріччя 2019 року у мисливських угіддях України на порушників правил полювання складено 938 протоколів, з них працівниками підвідомчих підприємств Держліcагентства – 756 протоколів, Українським товариством мисливців та рибалок – 115 протоколів, працівниками Міністерства екології та природних ресурсів – 60 протоколів, іншими структурами - 7 7 протоколів. На порушників накладено штрафи на суму 218,7 тис. грн, стягнуто 215,7 тис. Грн.
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