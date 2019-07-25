У Львові знову відкриється друга виставка фото Юрка Дячишина, на яких він порівнює Галичину з іншою планетою Суспільство | 25-07-2019, 18:39 0 56 З 27 липня до 13 жовтня в ТРК Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226А) експонуватиметься розширена версія проекту відомого фотографа Юрка Дячишина — Terra Galicia, в якому автор порівнює Галичину з іншою планетою.



Виставка Terra Galicia цієї весни вже експонувалася у Львові в галереї Дзиґа, і отримала багато схвальних відгуків від глядачів і побажань побачити ще більше робіт.



Виставка у ТРК Victoria Gardens буде показана на площі понад 700 м² і включатиме в себе інсталяцію про час та колонізацію чужорідного простору.



«Розміщення виставки в незвичному місці — це можливість для людей, що зазвичай не відвідують художні галереї та музеї, побачити мистецтво і здійснити власні відкриття. Можливість відкрити планету Terra Galicia, а також інші світи, зокрема, світ мистецтва, і щоб продовжити „мандри“, наступну мистецьку експедицію організують самостійно. Це стимул та заохочення до нових пошуків та дослідів», — зазначають організатори.



Протягом експонування виставки будуть проводитися авторські екскурсії та зустрічі.

