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В Україні стартувало широкомасштабне дослідження STEPS для оцінки ризиків розвитку неінфекційних захворювань

Суспільство | 25-07-2019, 18:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 44 44    
В Україні стартувало широкомасштабне загальнонаціональне дослідження поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань STEPS. Про це інформують у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Завдяки дослідженню можна оцінити загальний стан здоров'я учасників по декількох показниках та визначити, які несприятливі фактори впливають на здоров'я. У всьому світі понад 130 країн хоча б один раз брали участь в дослідженні STEPS.
В межах реалізації Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року дослідження STEPS в Україні проводять вперше. План розроблений МОЗ України з експертною підтримкою ВООЗ та затверджений Урядом України 26 липня 2018 року. Реалізація національного Плану передбачає досягнення наступних цілей: на третину зменшити передчасну смертність від неінфекційних захворювань, зупинити зростання захворюваності на ожиріння і діабет, знизити смертність від ДТП та ін. Але ефективність програм держави по досягненню зазначених цілей може бути знижена завдяки поширеності факторів ризику розвитку НІЗ. Для розробки ефективних методів зменшення впливу факторів ризику, необхідна об'єктивна картина їх поширеності. Саме з цією метою проводиться дослідження STEPS.
Організаторами цього дослідження є Міністерство охорони здоров’я України і Всесвітня організація охорони здоров'я в рамках спільного проекту МОЗ України та Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Дослідження проводять Центр громадського здоров'я МОЗ України та громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка».
Дослідження складається з трьох кроків: інтерв'ю учасників з метою виявлення факторів поведінкового ризику та історії здоров'я, пов'язаної з НІЗ; вимірювання зросту, ваги, окружності талії та стегон, артеріального тиску і частоти серцевих скорочень; вимірювання біохімічних показників здоров'я: глюкози і ліпідів в крові швидкими тестами, рівень натрію, креатиніну, калію та йоду в сечі.
В перелік факторів ризику НІЗ, які вивчає дослідження, входять:
•      вживання тютюну;
•      вживання алкоголю:
•      гіподинамія (низький рівень фізичної активності);
•      нездорове харчування:
•      надмірна вага і ожиріння:
•      підвищений артеріальний тиск;
•      підвищений вміст глюкози і ліпідів у крові;
•      високий рівень споживання солі:
•      історія НІЗ та їх лікування.
Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення про інтеграцію в дослідження додаткових тем, пов'язаних із інтересами громадського здоров'я, таких як: психічне здоров'я (депресія та самогубство), насильство і травми, рак шийки матки (скринінг та подальший контроль).
Дослідження STEPS проводиться у всіх областях України. Вибірка дослідження включає доросле населення України (міське і сільське) із загальною кількістю потенційних учасників - 7 700 осіб.
Збір даних в рамках дослідження STEPS проводиться з червня 2019 року, а результати дослідження очікуються у грудні 2019 року.
Зазначимо, що неінфекційні захворювання (НІЗ) — це хворобливі стани, які не передаються від людини до людини, тривало перебігають і повільно прогресують, а також погіршують психоемоційне і фізичне здоров'я. НІЗ є результатом поєднаного впливу генетичних, фізіологічних, екологічних і поведінкових чинників.
НІЗ є провідною причиною смертності у всьому світі. В Україні неінфекційні захворювання складають 91% від загального числа смертей. Серед провідних НІЗ основними причинами смерті є серцево-судинні захворювання, онкопатології, цукровий діабет і хронічні захворювання легенів.
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