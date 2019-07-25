На Львівщині вперше відзначать День Західного Бугу Суспільство | 25-07-2019, 18:41 0 38 11 серпня вперше День Західного Бугу відзначатимуть на Золочівщині, адже ріка бере свій початок у селі Верхобуж Золочівського району.



На учасників та гостей чекатимуть: ярмарок екотоварів та корисної їжі, інтерактивні розваги, конкурси, майстер-класи для дітей та дорослих, фото-зона,виставка робіт конкурсу малюнку «Мальовничі річки Західного Бугу» та нагородження переможців. Також святковий концерт, флешмоб, дискотека.

Зокрема, о 16.00 год на березі міського озера відбудеться фітнес-захід «За здоровий спосіб життя». Вхід у спортивному вбранні. Найактивнішому та найспортивнішому учаснику – подарунок від організаторів Дня Західного Бугу.

Організатори заходу: Державне агентство водних ресурсів України, басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну, департамент екології Львівської обласної державної адміністрації, Золочівська міська рада, Золочівська районна державна адміністрація.

Місце відзначення Першого Дня Західного Бугу - площа Незалежності, місто Золочів.

