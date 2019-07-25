Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер Суспільство | 25-07-2019, 18:42 0 40 Сьогодні, 25 липня, голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський зустрівся із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Австрія в Україні Герміне Поппеллер.



Під час зустрічі Маркіян Мальський окреслив пріоритети роботи на посаді голови облдержадміністрації, це зокрема, налагодження роботи Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, вирішення сміттєвої проблеми в області, будівництво концесійної дороги Львів-Краківець та капітальний ремонт дороги Грушів-Немирів тощо.

Зі свого боку, Герміне Поппеллер наголосила, що Львівську область з Австрією пов’язують спільна історія та традиції, а двостороння співпраця має значні перспективи для подальшого розвитку.

«Із призначенням нового керівника Державної митної служби, сподіваюсь, значно покращиться ситуація на кордонах. Ваша країна має багато можливостей і ви не повинні втрачати цей шанс. В Україні багато талановитих людей, зокрема у ІТ-сфері, використовуйте цей потенціал в управлінні для комфорту ваших людей. Окрім того, у вас надзвичайні можливості для розвитку еко-туризму», - наголосила Герміне Поппеллер.

Очільник області додав, що робитиме все можливе для того, аби іноземний бізнес почувався у регіоні комфортно, а з часом зв’язки між бізнесовими колами Львівщини та Австрії міцнішатимуть та розвиватимуться. Цьому повинен посприяти і ХІХ Економічний форум, який відбудеться у Львові восени.

«Взаємодія дозволить не лише використати існуючий творчий потенціал та історичні зв’язки наших країн, але й закласти основи для більш глибокого співробітництва, в тому числі й на регіональному рівні», - підсумувала пані Посол.

Оскільки Герміне Поппеллер прибула на Львівщину в межах прощального візиту у зв’язку із завершення каденції в Україні, очільник Львівщини висловив вдячність за плідну роботу та вагомий внесок у розвиток двосторонніх відносин між Україною і Австрією, та Львівщиною зокрема, у різних галузях та непохитну позицію Республіки Австрія у підтримці територіальної цілісності і незалежності України, а також її євроінтеграційних прагнень.

