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Діти українців із закордону ознайомились із культурною спадщиною Львівщини
|Суспільство | 25-07-2019, 18:43
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|На Львівщині триває Форум учнів суботніх/недільних шкіл, що функціонують при громадських організаціях закордонних українців.
В межах Форуму на Львівщину завітали діти із Греції, Литви, Польщі, Португалії, Іспанії, Італії, Туреччини.
Мистецька програма для дітей відбувається за сприяння департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.
Відтак, днями учні відвідали замки «Золотої підкови». Також гості ознайомлюються з історично-архітектурними пам’ятками Львівщини, беруть участь у майстер-класах, оглядають експозиції музеїв.
Нагадаємо, проект ініційований Міністерством закордонних справ України і відбувається за сприяння Української Греко-Католицької Церкви, зокрема, Василіянськго інституту філософсько-богословських студій імені Митрополита Йосифа Велямина Руцького, Товариства "Україна-Світ", а також Львівської обласної державної адміністрації.
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