|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори"
|Суспільство | 25-07-2019, 18:44
| 0 43
|
|Поблизу с. Хоросно, що на Пустомитівщині, уже втретє відбудеться щорічний фестиваль «ГорбоГори».
Метою заходу є популяризація створення агротуристичних кластерів на Львівщині і в Україні, як альтернативних видів сільського підприємництва та кооперації для забезпечення сталого розвитку сільських територій на прикладі агротуристичного кластеру «ГорбоГори».
На гостей фестивалю очікують: ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини», де буде можливість дегустації продукції; приготуванння страв української кухні, майстер-класи; зоокуток; політ на повітряній кулі; розваги для дорослих і дітей (кінні, велосипедні прогулянки тощо); виступи художніх колективів.
Захід відбудеться впродовж 14-15 вересня за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Пустомитівської районної державної адміністрації.
|
|