На Львівщині триває підготовка до фестивалю "Горбогори" Суспільство | 25-07-2019, 18:44 0 43 Поблизу с. Хоросно, що на Пустомитівщині, уже втретє відбудеться щорічний фестиваль «ГорбоГори».





Метою заходу є популяризація створення агротуристичних кластерів на Львівщині і в Україні, як альтернативних видів сільського підприємництва та кооперації для забезпечення сталого розвитку сільських територій на прикладі агротуристичного кластеру «ГорбоГори».

На гостей фестивалю очікують: ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини», де буде можливість дегустації продукції; приготуванння страв української кухні, майстер-класи; зоокуток; політ на повітряній кулі; розваги для дорослих і дітей (кінні, велосипедні прогулянки тощо); виступи художніх колективів.

Захід відбудеться впродовж 14-15 вересня за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Пустомитівської районної державної адміністрації.

