На Львівщині стартував відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед юнаків Суспільство | 25-07-2019, 18:45 0 42 На території Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України розпочався Відкритий чемпіонат України із кульової стрільби серед спортсменів 2001 р.н. та молодших.



Цьогоріч для підвищення спортивної майстерності та участі у боротьбі за титул чемпіона України, прибуло понад 200 атлетів, які представляють збірні команди 18 областей України та м. Києва.

Організатором змагань є Міністерство молоді та спорту України, за сприяння Львівської облдержадміністрації, Федерації стрільби України, Львівської обласної федерації стрілецького спорту та України та Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України.

Зауважимо, що чемпіонат є одним з етапів відбору кандидатів до національної збірної команди України, які братимуть участь у міжнародних змаганнях зі стрільби кульової, що відбудуться в листопаді в місті Нітра, Словаччина.

Зазначимо, змагання триватимуть до 30 липня.

