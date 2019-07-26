Відбулось засідання обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Суспільство | 25-07-2019, 20:22 0 86 Сьогодні, 25 липня, відбулось засідання обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій під головуванням керівника апарату Львівської ОДА Маріанни Вільшинської.



В межах засідання рішенням комісії погодили встановлення пам’ятного знаку воїнам УГА на місці Вовчухівської наступальної операції Української Галицької Армії та встановлення пам’ятних хрестів воїнам УГА та членам ОУН.

«Під час двох оргкомітетів, які ми проводили, це до 100-річчя ЗУНР і 90-річчя створення ОУН, визначили, що ми в області будемо встановлювати пам’ятні знаки як воїнам Галицької армії, так і членам ОУН в кожному районі Львівщини, або за наявності відповідних фінансових ресурсів на цю програму пам’ятних знаків. В минулому році майже в кожному районі Львівської області був встановлений пам’ятний знак воїнам Української Галицької армії, в цьому ж році визначено, що основний акцент буде зроблено на пам’ятних знаках членам ОУН. Але знову ж, там де є потреба, будемо встановлювати і знаки Галицькій Армії і УПА»,- зазначив директор комунального підприємства обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортації та політичних репресій «Доля» Святослав Шеремета.

Серед розглянутих питань – погодження створення збірного військового кладовища для солдатів Другої світової війни у с. Потелич Жовківського району, проектів впорядкування військових кладовищ часів Першої світової війни у с. Буховичі Мостиського району та Карпатського регіону, а також питання написів на меморіальних пілонах на вул. Замарстинівській, 9 у м. Львові, які комісія погодила.

Питання щодо проекту впорядкування збірного військового кладовища І та ІІ Світових воєн у с. Червоне Золочівського району вирішили доопрацювати.

Також розглянули питання щодо незаконного встановлення скульптур Левів на території польських військових поховань 1918-1920 роках на Личаківському кладовищі.

