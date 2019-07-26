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Завдяки системі «Prozorro» економія бюджетних коштів на Львівщині становить 1 млрд грн

Суспільство | 25-07-2019, 20:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
Розпорядники бюджетних коштів Львівщини за шість місяців 2019 року зекономили 1 млрд гривень бюджетних коштів, за даними електронної системи закупівель «Prozorro», це на 23% більше від суми відповідного періоду минулого року.


При цьому успішно уклали 26,2 тис договорів на загальну суму 15 млрд грн.
Загалом, за період існування електронної системи закупівель Львівщина зекономила 4,7 млрд грн бюджетних коштів.
П’ятірку лідерів за кількістю закупівель складають установи та заклади, підпорядковані Львівській обласній державній адміністрації, Львівській міській раді, Міністерствам інфраструктури, освіти та оборони.
Найбільшої економії досягнули у результаті закупівель будівельних робіт - 782,6 млн грн, послуг з ремонту і технічного обслуговування – 94,3 млн грн, нафтопродуктів – 65,6 млн грн, продуктів харчування – 32,0 млн грн, конструкцій та будматеріалів – 27,8 млн гривень.
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