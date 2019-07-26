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Власники тварин отримали перший у цьому році транш дотації за утримання молодняка ВРХ
|Суспільство | 25-07-2019, 20:23
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|Департаментом агропромислового розвитку профінансовано перший у 2019 році транш коштів на виплату дотації фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби відповідно до поданих документів станом на 1 травня.
Відтак, кошти в сумі 24111,3 тис гривень виплатили 11,5 тис фізичним особам, які в своїх господарствах утримують 16,0 тис голів молодняка ВРХ.
Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, прийом документів для нарахування другого траншу дотації триває до 31 серпня.
Для отримання дотації власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування такі документи:
- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;
- копію паспорта особи – власника тварини;
- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;
- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.
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