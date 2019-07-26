Власники тварин отримали перший у цьому році транш дотації за утримання молодняка ВРХ Суспільство | 25-07-2019, 20:23 0 74 Департаментом агропромислового розвитку профінансовано перший у 2019 році транш коштів на виплату дотації фізичним особам за утримання молодняка великої рогатої худоби відповідно до поданих документів станом на 1 травня.



Відтак, кошти в сумі 24111,3 тис гривень виплатили 11,5 тис фізичним особам, які в своїх господарствах утримують 16,0 тис голів молодняка ВРХ.

Як повідомили у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА, прийом документів для нарахування другого траншу дотації триває до 31 серпня.

Для отримання дотації власники тварин повинні подати до органів місцевого самоврядування такі документи:

- копії паспортів ВРХ, у випадку утримання 10 і більше голів молодняка - витяг з Єдиного державного реєстру тварин, виданий Агентством з ідентифікації і реєстрації тварин;

- копію паспорта особи – власника тварини;

- копію довідки або договору про відкриття рахунку в банку;

- копію ідентифікаційного номеру фізичної особи – власника тварини.



