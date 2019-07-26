Брат Медведчука позивається до ЦВК і особисто голови виборчкому Суспільство | 26-07-2019, 07:09 0 69 Брат лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Сергій позивається до Центральної виборчої комісії та голови виборчкому на окрузі №105 Луганської області, де поступився місцем у Раді кандидатці від "Опозиційного блоку".



Джерело: інтерв’ю "Громадського" із Сергієм Медведчуком



Брат лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Сергій позивається до Центральної виборчої комісії та голови виборчкому на окрузі №105 Луганської області, де поступився місцем у Раді кандидатці від "Опозиційного блоку".



Пряма мова: Ви чули про порушення, розбіжність у підрахунку бюлетенів, подвійне чи потрійне голосування на різних дільницях.



Голова ОВК займається фальсифікацією виборів. Він надав неправдиві відомості, це стаття Кримінального кодексу. Я сьогодні подав позов до Київського апеляційного адміністративного суду на ЦВК і особисто на (голову ОВК – ред.) Чернічкіна. Тимчасово відсторонили його до з'ясування ситуації.



"Опозиційна платформа – За життя" взяла понад 62%, а я навіть половини не набрав. А моє прізвище, між іншим, Медведчук. Мене знає майже кожен мешканець цього міста. Припустимо, спершу особисто ніхто не знав, але всі знають мого брата, передають привіт: нехай брат тримається, ми хочемо миру, ми його підтримуємо. В такому разі, виходить, що хтось ззовні приїхав і проголосував проти? Ну як ще можна це пояснити?