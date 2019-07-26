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Брат Медведчука позивається до ЦВК і особисто голови виборчкому
|Суспільство | 26-07-2019, 07:09
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|Брат лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Сергій позивається до Центральної виборчої комісії та голови виборчкому на окрузі №105 Луганської області, де поступився місцем у Раді кандидатці від "Опозиційного блоку".
Джерело: інтерв’ю "Громадського" із Сергієм Медведчуком
Брат лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Сергій позивається до Центральної виборчої комісії та голови виборчкому на окрузі №105 Луганської області, де поступився місцем у Раді кандидатці від "Опозиційного блоку".
Пряма мова: Ви чули про порушення, розбіжність у підрахунку бюлетенів, подвійне чи потрійне голосування на різних дільницях.
Голова ОВК займається фальсифікацією виборів. Він надав неправдиві відомості, це стаття Кримінального кодексу. Я сьогодні подав позов до Київського апеляційного адміністративного суду на ЦВК і особисто на (голову ОВК – ред.) Чернічкіна. Тимчасово відсторонили його до з'ясування ситуації.
"Опозиційна платформа – За життя" взяла понад 62%, а я навіть половини не набрав. А моє прізвище, між іншим, Медведчук. Мене знає майже кожен мешканець цього міста. Припустимо, спершу особисто ніхто не знав, але всі знають мого брата, передають привіт: нехай брат тримається, ми хочемо миру, ми його підтримуємо. В такому разі, виходить, що хтось ззовні приїхав і проголосував проти? Ну як ще можна це пояснити?
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