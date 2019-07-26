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Разумков розказав, якою "Слуга народу" бачить реформу медицини
|Суспільство | 26-07-2019, 07:13
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|У партії "Слуга народу" вважають, що медицина в Україні має бути страховою, але не зараз.
Про це заявив лідер партії Дмитро Разумков в ефірі шоу "Право на владу".
"Абсолютно правильним підходом буде перехід на страхову медицину, але це можна зробити лише тим, хто сьогодні працює, і кому, в принципі, і підприємства, і вони самі зможуть оплачувати, знову ж таки виходячи з рівня доходів, нормальну страховку", - розказав він.
Водночас, за його словами, у зоні ризику залишаються діти, пенсіонери і громадяни, які не можуть вижити без допомоги держави. А таких, як зауважив Разумков, більшість. Отже, це питання над яким треба буде працювати, і яке найближчим часом не може бути вирішене.
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