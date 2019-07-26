КНДР запустила 2 ракети ближнього радіусу дії Суспільство | 26-07-2019, 07:15 0 66 Південна Корея повідомила про запуск Північною Кореєю двох ракет ближнього радіусу дії.



Про це пише AFP.



Південнокорейські військові спостерігачі повідомили, що дві ракети ближнього радіусу дії, випущені в четвер, пролетіли майже 450 кілометрів і 700 кілометрів відповідно, перш ніж впасти в море між Корейським півостровом і Японією.



Цей діапазон дозволить їм вразити будь-яку ціль в Південній Кореї.



Міністр оборони Японії назвав запуски "вкрай прикрими", а Сеульське управління національної безпеки висловило "сильну стурбованість", США закликали покласти край таким "провокаціям".



Північна Корея заявила, що випущені під наглядом лідера Кім Чен Ина дві ракети - недавно розроблена тактична зброя, за допомогою якої КНДР надіслала "урочисте попередження" Півдню щодо планів проведення військових навчань з США.



Випробування ракет стали першими відколи Кім Чен Ин і президент США Дональд Трамп погодилися відновити переговори під час короткої зустрічі минулого місяця в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.



Цей діалог на робочому рівні ще не почався і перед запуском Пхеньян заявив, що переговори можуть бути зірвані відмовою США і Сеула скасувати спільні військові навчання, заплановані на наступний місяць.



Північнокорейське державне ЗМІ ЦТАК не повідомило ніяких технічних специфікацій зброї, але заявило, що це було випробування "тактичної керованої зброї нового типу".