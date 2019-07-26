Іран провів випробування ракети середньої дальності Суспільство | 26-07-2019, 07:18 0 65 Іран провів випробування балістичної ракети на тлі загострення напруженості з США і Великою Британією в Перській затоці.



Про це пише The Sun.



Іран провів випробування ракети середньої дальності з метою поліпшити "дальність і точність" своєї зброї.



За словами представника Пентагону, ракета "Шахаб-3" пройшла 1000 км, але не становила загрози для судноплавства або баз США.



Нагадуємо:



20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і доставив його до порту Бандар-Аббас.

Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Як відомо, напруження в Ормузькій протоці зросло після того, як Гібралтар затримав іранський супертанкер на запит Сполучених Штатів до Великої Британії.

Президент Ірану Хасан Рухані раніше погрожував перекрити Ормузьку протоку, якою проходить близько третини всієї транспортованої морем нафти.

Після цього Британія виступила з ідеєю про створення військово-морської місії під керівництвом Європи щодо забезпечення безпеки перевезень через Ормузьку протоку. Франція, Італія і Данія підтримують цю пропозицію.