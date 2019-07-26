Офіційний курс: гривня ще трохи зміцнилася Суспільство | 26-07-2019, 09:45 0 7 Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки



Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.



Про це йдеться у даних регулятора.



Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,32 гривні (на 25 липня - 28,42 гривні).