АМУ проти проведення місцевих виборів до закінчення реформи місцевого самоврядування Суспільство | 26-07-2019, 18:04 0 60 Проведення місцевих виборів можливе лише за умови завершення реформи місцевого самоврядування, і сьогодні влада повинна обговорювати не децентралізацію, а саме реформу місцевого самоврядування. Про це у ході вчорашньої дискусії в Українському кризовому медіа-центрі, присвяченій можливості дострокових місцевих виборів, необхідних законодавчих змін для місцевого самоврядування та подальшій долі децентралізації заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.



За його словами, сьогодні варто обговорювати саме реформу місцевого самоврядування, а не децентралізацію тому, що прийнята 1 квітня 2014 року Концепція так і називається: «Концепція реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади». І децентралізація – це лише принцип проведення цієї реформи на основі субсидіарності, підкреслив Олександр Слобожан.



«Останнім часом мені не подобається міфологізація того, що у місцевого самоврядування дуже багато грошей. Зараз реалізовано тільки перший етап бюджетної децентралізації – реформа міжбюджетних відносин, тобто взаємодія центру та місцевого самоврядування щодо розподілу суспільного блага – коштів платників податків», – зазначив виконавчий директор АМУ.



Отже, перший виклик для місцевого самоврядування, який постане вже восени – це бюджет місцевого самоврядування на 2020 рік. Є велика загроза, що надходження місцевих бюджетів зменшаться наступного року, а за даними Мінфіну буде уповільнення доходів громад на вісім відсотків. Про це треба думати, тому що Концепція реформування місцевого самоврядування передбачає, що реформа полягає не у кількості об’єднаних громад, а у формуванні спроможних органів місцевого самоврядування, які можуть надавати якісні послуги населенню.

Олександр Слобожан сказав, що вже досить давно гостро стоїть питання нестачі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення життєдіяльності громад, водночас фінансові обов’язки постійно зростають, що значно уповільнює реформу, а також соціально-економічний та інфраструктурний розвиток міст, селищ та сіл. Він запевнив, що Асоціація міст України готова до діалогу задля подолання цієї кризи та формування спроможного місцевого самоврядування європейського зразка.



У дискусії взяли участь: О.Черненко, народний депутат України; В.Безгін, кандидат у народні депутати від «Слуги народу», виконавчий директор АОТГ В.Полтавець та експерт В.Загайний.

