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| Газета №35 (55) / 2014
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Єдиний соціальний внесок. Хто і для чого повинен його сплачувати?
|Суспільство | 26-07-2019, 18:06
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|З 1 січня 2017 року в Україні всі підприємці повинні сплачувати Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування.
З 1 січня 2017 року в Україні всі підприємці повинні сплачувати Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування. З початку цього року ЄСВ сплачується в розмірі 22 відсотки від мінімальної зарплати і становить зараз 918 гривень. Направлені ці кошти на соціальний захист населення.
Більше дивіться у відеосюжеті від Uzh Inform за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qYDhSjbFhxc.
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