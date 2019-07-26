Єдиний соціальний внесок. Хто і для чого повинен його сплачувати? Суспільство | 26-07-2019, 18:06 0 58 З 1 січня 2017 року в Україні всі підприємці повинні сплачувати Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування.



З 1 січня 2017 року в Україні всі підприємці повинні сплачувати Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування. З початку цього року ЄСВ сплачується в розмірі 22 відсотки від мінімальної зарплати і становить зараз 918 гривень. Направлені ці кошти на соціальний захист населення.

Більше дивіться у відеосюжеті від Uzh Inform за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qYDhSjbFhxc.

