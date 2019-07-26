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Щодо дотримання правил наведення коду виду умови оподаткування пального акцизним податком у митних деклараціях

Суспільство | 26-07-2019, 18:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
У зв’язку з запровадженням згідно з Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» нової системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ) з питань обліку в СЕАРП та СЕ пального, що ввозиться на митну територію України, повідомляємо.

Обсяги ввезеного на митну територію України пального обліковуються в СЕАРП та СЕ та зараховуються автоматично на підставі оформлених митних декларацій у розрізі платників податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
Відповідно до підпункту 14.1.141 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, інші товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ.
Таким чином ПКУ відносить до пального всі підакцизні товари, визначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ.
У зв’язку з цим, з метою обліку та зарахування ввезеного пального за даними митних декларацій в розрізі умов оподаткування до СЕАРП та СЕ, з 23.07.2019 при декларуванні за митними деклараціями типів «IMXXYY» (де «XX» - код відповідного .митного режиму «40» або «41», a «YY» - один з кодів «АА», «ДР», «ДЕ», «ТК», «ТФ», «ТН», «ДТ») товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ (крім непідакцизних товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00, що згідно з описом можуть відноситись як до підакцизних, так і до непідакцизних), в окремому полі електронної митної декларації або електронної копії митної декларації на паперовому носії без наведення в паперовому примірнику необхідно зазначати код виду умови оподаткування пального акцизним податком згідно з ПКУ, а саме:
«01» - сплата акцизного податку в загальному порядку за ставками згідно з підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 ПКУ;
«02» - звільнення від оподаткування акцизним податком згідно зі статтею 213 ПКУ;
«03» - оформлення векселя та часткова сплата акцизного податку на умовах, встановлених пунктом 229.8 статті 229 ПКУ, при ввезенні на митну територію України бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710123100, 2710127000 та 2710192100;
«04» - оподаткування на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статті 229 Податкового кодексу України пального, ввезеного на митну територію України в якості сировини для виробництва непідакцизної продукції.
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18:43 На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові
18:43 В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива
18:42 На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка
18:41 На Львівщині здійснюють заходи контролю задля припинення нелегальних перевезень
18:40 Поточний ремонт пр. Чорновола продовжено: з 28 до 29 липня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Зернова до вул. Городоцька
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