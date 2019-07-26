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Ще 76 бійцям місто виплатить допомогу в розмірі 100 тис грн. Перелік осіб

Суспільство | 26-07-2019, 18:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
Сьогодні, 26 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення «Про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції — мешканцям м. Львова». Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 76 учасників бойових дій на Сході України. Загалом місто надало таку допомогу уже 2 480 військовим-мешканцям м. Львова.

Так, зараз допомогу отримають:
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

1

Дядюк Андрій Миколайович

2

Коленков Дмитро Олександрович

3

Поліщук Віталій Васильович

4

Стецяк Орест Богданович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

5

Бугір Мар`ян Дмитрович

6

Будасов Володимир Володимирович

7

Горячий Роман Любомирович

8

Дитинишин Володимир Ярославович

9

Дудинський Юрій Євгенович

10

Івашкевич Мирослав Романович

11

Члени сімї померлого: Коновалюк Олег Олександрович Коновалюк Ярослава Василівна

12

Люля Олег Володимирович

13

Мисько Артур-Роман Романович

14

Сеньок Юрій Володимирович

15

Щудляк Василь Миколайович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

16

Балабан Тарас Сергійович

17

Баранов Микола Володимирович

18

Іващишин Олександр Олегович

19

Карпов Ростислав Володимирович

20

Мойсей Любомир Олексійович

21

Семків Ігор Миколайович

22

Сінюков Костянтин Олександрович

23

Соболта Андрій Зіновійович

24

Тютюнік Олександр Володимирович

25

Федина Роман Васильович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

26

Буляк Юрій Миколайович

27

Ганачевський Андрій Васильович

28

Гомбковський Юрій Ярославович

29

Данилів Дмитро Богданович

30

Клебаник Юрій Володимирович

31

Клизуб Тарас Юрійович

32

Личагін Сергій Юрійович

33

Лозовий Юрій Емільянович

34

Сенчишин Олена Теодорівна

35

Тимошенко Юрій Євгенович

36

Хомицький Назар Миколайович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

37

Бадик Дмитро Михайлович

38

Бегей Степан Лукович

39

Бєлих Андрій Михайлович

40

Блага Юлія Орестівна

41

Борта Віталій Михайлович

42

Бурило Юрій Васильович

43

Василишин Юрій Степанович

44

Васюта Михайло Михайлович

45

Гогоша Андрій Михайлович

46

Дейнека Олександр Миколайович

47

Дмитрах Андрій Богданович

48

Зинич Микола Миколайович

49

Курко Валерій Бориславович

50

Кучарський Володимир Степанович

51

Лис Богдан Михайлович

52

Лук'янчук Ольга Василівна

53

Лучук Едуард Володимирович

54

Мартин Максим Миколайович

55

Мацелюх Олег Михайлович

56

Мельников Олександр Сергійович

57

Михаліцький Степан Антонович

58

Наумов Сергій Костянтинович

59

Новіков Сергій Олександрович

60

Орлов Валентин Іванович

61

Пігель Роман Володимирович

62

Савіцький Іван Ярославович

63

Сахно Олег Миколайович

64

Слободян Наталія Ярославівна

65

Талмазан Олег Мефодійович

66

Хамик Юрій Іванович

67

Хохла Орест Богданович

68

Яремчук Сергій Степанович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

69

Васильчишин Андрій Володимирович

70

Данилов Володимирн Дмитрович

71

Коханець Богдан Володимирович

72

Сіромський Богдан Михайлович

73

Теницький Сергій Олегович

74

Турянський Руслан Ігорович

75

Шевчук Вадим Олегович

76

Яксманицький Юрій Ігорович

Нагадаємо, цю допомогу надають відповідно до ухвали міської ради від 23.04.2015 № 4520 «Про затвердження Програми про захист інтересів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також членів сімей таких осіб», з врахуванням рекомендацій громадської комісії із захисту інтересів учасників антитерористичної операції при Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Програму прийнято у 2015 році, і діятиме вона до 2022 року включно. Загалом на її фінансування передбачено 600 млн грн.
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