На Стрийщині ліквідовано незаконну АЗС Суспільство | 26-07-2019, 18:17 0 61 Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області у липні 2019 року припинили роботу АЗС, яка працювала без відповідних дозвільних документів.



В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було встановлено, що через одну з місцевих АЗС у с.Добряни Стрийського району здійснюється реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів опечатано та передано на відповідальне зберігання два автозаправні модулі, дві десятитонні паливні ємності та 10 тонн дизельного палива орієнтовною вартістю 300 тис. гривень.

За даним фактом стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративного правопорушення скеровано у Стрийський міськрайонний суд для розгляду та прийняття рішення.



