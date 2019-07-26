Контрабанду на 3 мільйони гривень викрили прикордонники на Волині Суспільство | 26-07-2019, 18:23 0 56 Коштовну комп’ютерну техніку та хутра цінних порід виявили сьогодні співробітники прикордонного відомства України в пункті пропуску «Ягодин».



Заходи здійснювали офіцери оперативних підрозділів Північного регіонального управління Держприкордонслужби на виконання завдань з протидії контрабандній діяльності на державному кордоні.

Так, близько п’ятої ранку реалізуючи оперативну інформацію військовослужбовці Луцького загону зупинили мікроавтобус «Citroen». Іномаркою їхав в Україну наш співвітчизник. Під час огляду автомобіля у вантажному відділенні прикордонники виявили 54 ноутбуки відомого виробника та 216 штук хутр цінних порід тварин.

Контрабандні товари встановленим порядком передано співробітникам ДФС. Орієнтовна сума оцінки вилученого сягає трьох мільйонів гривень.





