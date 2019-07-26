|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Львівщині ліквідовано ще одну незаконну АЗС у м.Червонограді
|Суспільство | 26-07-2019, 18:25
| 0 60
|
|Днями співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області припинено діяльність ще однієї незаконної АЗС.
В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було встановлено, що через одну з місцевих АЗС у м.Червонограді здійснюється реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 25 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю 750 тис. грн. та автозаправний комплекс.
Стосовно правопорушника, який здійснював незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів, за даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»...
|26-07-2019, 18:45
| >>>
|“Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський...
|26-07-2019, 18:45
| >>>
|Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги...
|26-07-2019, 18:44
| >>>
|З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі...
|26-07-2019, 18:44
| >>>
|На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові...
|26-07-2019, 18:43
| >>>
|В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива...
|26-07-2019, 18:43
| >>>
|На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка...
|26-07-2019, 18:42
| >>>
|