На Львівщині ліквідовано ще одну незаконну АЗС у м.Червонограді Суспільство | 26-07-2019, 18:25 0 60 Днями співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Львівській області припинено діяльність ще однієї незаконної АЗС.



В рамках проведення операції «Акциз – 2019» було встановлено, що через одну з місцевих АЗС у м.Червонограді здійснюється реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 25 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю 750 тис. грн. та автозаправний комплекс.

Стосовно правопорушника, який здійснював незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів, за даним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



