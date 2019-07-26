Закарпатські митники вчилися виявляти громадян підвищеного ризику Суспільство | 26-07-2019, 18:32 0 56 Протягом двох днів на базі Закарпатської митниці ДФС проходив тренінг для посадових осіб відомства на тему «Профайлінг: виявлення громадян підвищеного ризику».



Протягом двох днів на базі Закарпатської митниці ДФС проходив тренінг для посадових осіб відомства на тему «Профайлінг: виявлення громадян підвищеного ризику». Митники формували та удосконалювали навики і вміння цілеспрямованої спостережливості для ефективного виконання своїх професійних обов’язків, а також забезпечення особистої безпеки.

Проводив тренінг Олександр Гримак – фахівець з багаторічним досвідом проведення тренінгів з профайлінгу, в тому числі, з питань транскордонних проблем з виявлення потенційних терористів (ОБСЄ); боротьби з тероризмом і національної безпеки кордонів (Державний департамент США).

За словами Олександра Гримака, спостережливість є навиком, який цілком можливо натренувати. Людину, яка вміє спостерігати, складно обдурити. Профайлінг – це поняття, що означає сукупність психологічних методів і методик оцінки та прогнозування поведінки людини на основі аналізу найбільш інформативних ознак, характеристик зовнішності, невербальної і вербальної поведінки. Сьогодні це набір технік, прийомів, які дозволяють не тільки діагностувати емоційний стан людини, припустити наміри, які стоять за її поведінкою, а й користуватися інструментами, за допомогою яких ми можемо впливати на поведінку інших людей, управляти нею і, якщо треба, коригувати цю поведінку. Це мислення чіткими поняттями і опис через критерії реального, а не абстрактного, досвіду.

Відтак в ході тренінгу учасники підвищили обізнаність з технологіями профайлінгу, виявлення потенційних правопорушників на основі вербальної та невербальної діагностики, оцінки та прогнозування поведінки людини на основі психологічно інформативних зовнішніх ознак, наприклад прояви вегетативної нервової системи, емоційні стани.

Також митники формували та розвивали навики і вміння спостереження як одного з основних методів збору інформації про людину, з якою митник вступає у візуальний чи безпосередній контакт під час виконання службових обов’язків.

Присвятили увагу під час навчання й розвитку навичок практичного використання прийомів протистояння психологічному тиску, захисту від маніпулювання з боку як законослухняних громадян, так і правопорушників.

Варто зазначити, що тренінг проходив у формі індивідуальної та групової роботи, з використанням активних та інтерактивних методів навчання. Зокрема, таких як, моделювання практичних ситуацій (ситуацій-ілюстрацій, ситуацій-оцінки й ситуацій-вправ).

