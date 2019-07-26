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Система управління ризиками «вирахувала» порушницю митних правил
|Суспільство | 26-07-2019, 18:33
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Громадянка намагалась незаконно ввезти товару на майже 200 тисяч гривень.
У пункті пропуску «Краковець – Корчова» під час митного контролю транспортного засобу та внесення даних про нього та трьох осіб, які ним переміщувались, спрацювала автоматизована система аналізу та управління ризиками. Зокрема було вказано, що громадяни були відсутні в Україні менше 24 годин. Тому автомобіль скерували для огляду транспортних засобів та товарів, а громадян опитали щодо наявності товарів, які оподатковують податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України. Одна з пасажирів, громадянка Одеси, зізналась, що товар, який був в авто, належить їй, а це немало-небагато – 245 одиниць нового чоловічого та жіночого одягу в асортименті загальною вартістю близько 200 тисяч гривень.
Так, громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон.
За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.
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