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Система управління ризиками «вирахувала» порушницю митних правил

Суспільство | 26-07-2019, 18:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Система управління ризиками «вирахувала» порушницю митних правил
Громадянка намагалась незаконно ввезти товару на майже 200 тисяч гривень.

У пункті пропуску «Краковець – Корчова» під час митного контролю транспортного засобу та внесення даних про нього та трьох осіб, які ним переміщувались, спрацювала автоматизована система аналізу та управління ризиками. Зокрема було вказано, що громадяни були відсутні в Україні менше 24 годин. Тому автомобіль скерували для огляду транспортних засобів та товарів, а громадян опитали щодо наявності товарів, які оподатковують податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України. Одна з пасажирів, громадянка Одеси, зізналась, що товар, який був в авто, належить їй, а це немало-небагато – 245 одиниць нового чоловічого та жіночого одягу в асортименті загальною вартістю близько 200 тисяч гривень.
Так, громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон.
За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.
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18:44 З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі
18:43 На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові
18:43 В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива
18:42 На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка
18:41 На Львівщині здійснюють заходи контролю задля припинення нелегальних перевезень
18:40 Поточний ремонт пр. Чорновола продовжено: з 28 до 29 липня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Зернова до вул. Городоцька
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