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Податкова міліція Львівщини ліквідувала підпільний склад фальсифікованих алкогольних напоїв
|Суспільство | 26-07-2019, 18:34
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|Нещодавно в межах кримінального провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України та на виконання ухвал Сихівського районного суду м.Львова у Пустомитівському районі було проведено ряд обшуків на місцях безпосереднього зберігання та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.
Нещодавно в межах кримінального провадження за статтею 204 Кримінального кодексу України та на виконання ухвал Сихівського районного суду м.Львова у Пустомитівському районі було проведено ряд обшуків на місцях безпосереднього зберігання та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію з ознаками підробки з етикетками 4-х відомих товаровиробників в загальній кількості понад 400 пляшок готових до реалізації та 80 паперових 10-літрових ящиків спирту.
Всього під час проведення заходів з незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаної продукції та спирту сумнівної якості орієнтовною вартістю понад 220 тисяч гривень.
Тривають слідчо-розшукові дії, під час яких будуть встановлені шляхи постачання ймовірного фальсифікату в торгівельну мережу та коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Мінімальна відповідальність за кримінальне правопорушення за статтею 204 Кримінального кодексу України передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.
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