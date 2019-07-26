На Львівщині здійснюють заходи контролю задля припинення нелегальних перевезень Суспільство | 26-07-2019, 18:41 0 78 Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської облдержадміністрації спільно із Управлінням Укртрансбезпеки у Львівській області та працівниками патрульної поліції м. Львова здійснили заходи державного контролю щодо припинення нелегальних перевезень.



Перевірку здійснили 25 липня на виконання протоколу міжвідомчої наради, плану заходів затверджених Міністерством інфраструктури України щодо боротьби з нелегальними перевезеннями та розпорядження Львівської обласної державної адміністрації «Про утворення робочої групи з питань функціонування ринку автомобільних пасажирських перевезень».

Так, за результатами проведеної спільної перевірки, виявлено факти надання послуг без дозвільних документів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом сполученням Рудно – м. Львів (вул. Драгана).

Управлінням Укртрансбезпеки у Львівській області складено протокол про порушення вимог статті 39 Закону України «Про автомобільний транспорт» та вимог частини 1 ст. 164 КУпАП.

Протокол про скоєння вказаного правопорушення буде скеровано на розгляд до Залізничного районного суду м. Львова.

Слід зазначити, що перевезення пасажирів здійснювалось автобусом марки Mersedes–Benz.

Нелегальні пасажирські перевезення – це недоотримання коштів бюджетом та пенсійним фондом за рахунок несплачених податків та соціальних внесків, але передусім – це порушення наших з вами прав бути комфортно і безпечно перевезеними, це нехтування елементарними правилами безпеки. Тож для Укртрансбезпеки як органу центральної влади, який реалізовує державну політику із забезпечення безпеки перевезень, боротьба із нелегальними перевізниками є одним із першочергових завдань.

