На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка Суспільство | 26-07-2019, 18:42 0 99 За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА, на Пустомитівщині тривають роботи з ремонту мостового переходу.



Зокрема, роботи виконують на переході через р. Ставчанка, у с. Милошовичі на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С141206 Пустомити – Семенівка.

Роботи виконує підрядна організація ТзОВ "РБП ТРАНС МОСТ".

У межах виконання ремонту розібрали існуючий міст, а також залили битонними сумішами стояки та проміжні опори.

Зазначимо, що ремонт здійснюють за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.

