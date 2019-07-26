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На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка
|Суспільство | 26-07-2019, 18:42
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|За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв'язку Львівської ОДА, на Пустомитівщині тривають роботи з ремонту мостового переходу.
Зокрема, роботи виконують на переході через р. Ставчанка, у с. Милошовичі на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С141206 Пустомити – Семенівка.
Роботи виконує підрядна організація ТзОВ "РБП ТРАНС МОСТ".
У межах виконання ремонту розібрали існуючий міст, а також залили битонними сумішами стояки та проміжні опори.
Зазначимо, що ремонт здійснюють за рахунок коштів Державного дорожнього фонду.
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