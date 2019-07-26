В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива Суспільство | 26-07-2019, 18:43 0 91 На Львівщині триває реалізація Міжнародного інвестиційного проекту «Створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичних альтернативних моторних та побутових палив». Про перебіг проекту, його інвестиційне забезпечення йшлося сьогодні, 26 липня, під час наради під головуванням голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.



«Цей проект є дуже важливий для області. Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу економіку і створенні робочих місць. З нашого боку, ми робимо все необхідне, щоб проект реалізувався. Одне з наших завдань – забезпечення максимальної підтримки усіх ефективних та прогресивних ініціатив на території Львівщини», - зазначив Маркіян Мальський.

Як додав заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Михайло Грет, з метою реалізації Проекту, Львівська ОДА вже залучила відповідні служби, а саме: юридичні, економічні, екологічні.

Інформацію щодо складу Проекту та стан його реалізації розповів президент ПП «Енергія природи – водень», замовник Проекту Юрій Оршанський.

Зокрема він зупинився на кінцевій продукції – диметиловому ефірі, який є сучасним рідким екологічно чистим дизельним паливом та високоякісному бензині без вмісту сірки. Також він розповів про використання технологічних відходів, серед яких: діоксид вуглецю, азот, низько потенційне тепло, мінералізована вода з копалень, яка багата на важливі для росту рослин мікроелементи та інші, для додаткової технологічної лінії у складі Проекту з вирощування мікроводоростей. Такі водорості є ефективною сировиною для отримання сучасного моторного біопалива.

Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок інвестиційних ресурсів без використання державних коштів та надання державних гарантій від Уряду України.

Як розповів президент Катарської компанії «Гальф Петроліум Лімітед КО», відповідальної за фінансово-інвестиційне забезпечення Проекту Абдул Азиз Хамад Аль-Делаімі, наразі здійснили фінансовий аналіз проекту. Наступним кроком стане залучення великих міжнародних підрядників-постачальників обладнання і технологій та спеціальних будівельних робіт.

«Проект коштуватиме від 4 до 5 мільярдів доларів. В нас дуже хороша команда і ми впевнено рухаємось далі. І ми хочемо перейти до наступних комерційних кроків, зокрема його фінансування,- розповів Абдул Азиз Хамад Аль-Делаімі. - Проект є великий і цікавий для України. Вважаю, що Україну і Катар чекає велике економічне майбутнє».

Серед ключових заходів Проекту: будівництво переробного комплексу для отримання моторного палива та будівництво вугільної шахти «Тяглівська 1-2».

Також в межах наради сторони підписали протокол щодо реалізації Проекту, згідно з яким передбачена підтримка та постійне взаємне інформування щодо його розвитку.

Нагадаємо, що Меморандум щодо реалізації проекту «Створення в Україні високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива» Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, ПП «Енергія природи – водень» (м.Харків) та компанія «Гальф Петролиум Лимитед Ко» (Катар) підписали 9 серпня минулого року.

