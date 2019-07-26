   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 26/07/2019 Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»...>> “Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський...>> Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги...>> З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі...>> На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові...>> В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива...>> На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка...>> На Львівщині здійснюють заходи контролю задля припинення нелегальних перевезень...>> Поточний ремонт пр. Чорновола продовжено: з 28 до 29 липня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Зернова до вул. Городоцька...>> З понеділка буде перекрито для руху транспорту частину вул. Є. Поповича...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Дрогобичі судитимуть хулігана, який пістолетом погрожував стоматологу...
01-07-2019, 11:46  >>> 
У аеропорту Львова затримали бразильця, який розшукувався бельгійськими правоохоронцями за організацію торгівлі людьми...
01-07-2019, 11:44  >>> 
Житель Золочівщини потрапив на 10 років за ґрати за вбивство подруги...
26-06-2019, 13:01  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 
На Львівщині стартує кампанія відпочинку та оздоровлення дітей...
27-05-2019, 17:31  >>> 
Відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер знову консультує та оперує дітей у Львові...
21-05-2019, 23:43  >>> 

В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива

Суспільство | 26-07-2019, 18:43Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    
На Львівщині триває реалізація  Міжнародного інвестиційного проекту «Створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичних  альтернативних моторних та побутових палив». Про перебіг проекту, його інвестиційне забезпечення йшлося сьогодні, 26 липня, під час наради під головуванням голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського.

«Цей проект є дуже важливий для області. Ми зацікавлені в інвестиціях в нашу економіку і створенні робочих місць. З нашого боку, ми робимо все необхідне, щоб проект реалізувався. Одне з наших завдань – забезпечення максимальної підтримки усіх ефективних та прогресивних ініціатив на території Львівщини», - зазначив Маркіян  Мальський.
Як додав заступник директора департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Михайло Грет,  з метою реалізації  Проекту, Львівська ОДА вже залучила відповідні служби, а саме: юридичні, економічні, екологічні.
Інформацію щодо складу Проекту та стан його реалізації розповів президент ПП «Енергія природи – водень», замовник Проекту Юрій Оршанський.
Зокрема він зупинився на кінцевій продукції – диметиловому ефірі, який є сучасним рідким екологічно чистим дизельним паливом та високоякісному бензині без  вмісту сірки. Також він розповів про використання технологічних відходів, серед яких: діоксид вуглецю, азот, низько потенційне тепло, мінералізована вода з копалень, яка багата на важливі для росту рослин мікроелементи та інші, для додаткової технологічної лінії у складі Проекту з вирощування мікроводоростей. Такі водорості є ефективною сировиною для отримання сучасного моторного біопалива.
Фінансування проекту здійснюватиметься за рахунок інвестиційних ресурсів без використання державних коштів та надання державних гарантій від Уряду України.
Як розповів президент Катарської компанії «Гальф Петроліум Лімітед КО», відповідальної за фінансово-інвестиційне забезпечення Проекту Абдул Азиз Хамад Аль-Делаімі, наразі здійснили фінансовий аналіз проекту. Наступним кроком стане залучення великих міжнародних підрядників-постачальників обладнання і технологій та спеціальних будівельних робіт.
«Проект коштуватиме від 4 до 5 мільярдів доларів. В нас дуже хороша команда і ми впевнено рухаємось далі. І ми хочемо перейти до наступних комерційних кроків, зокрема його фінансування,- розповів Абдул Азиз Хамад Аль-Делаімі. -  Проект є великий і цікавий для України. Вважаю, що Україну і Катар чекає велике економічне майбутнє».
Серед ключових заходів Проекту: будівництво переробного комплексу для отримання моторного палива та будівництво вугільної шахти «Тяглівська 1-2».
Також в межах наради сторони підписали протокол щодо реалізації Проекту, згідно з яким передбачена підтримка  та постійне взаємне інформування щодо його розвитку.
Нагадаємо, що Меморандум щодо реалізації проекту «Створення в Україні високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива» Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, ПП «Енергія природи – водень» (м.Харків) та компанія «Гальф Петролиум Лимитед Ко» (Катар) підписали 9 серпня минулого року.
   Новини по темі: Суспільство
Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»...
26-07-2019, 18:45  >>> 
“Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський...
26-07-2019, 18:45  >>> 
Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги...
26-07-2019, 18:44  >>> 
З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі...
26-07-2019, 18:44  >>> 
На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові...
26-07-2019, 18:43  >>> 
В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива...
26-07-2019, 18:43  >>> 
На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка...
26-07-2019, 18:42  >>> 
   АктуальноАктуально
ОГОЛОШЕННЯ!...
23-07-2019, 11:47  >>> 
ЦВК опрацювала майже 25% протоколів, у Раду проходять 5 партій...
22-07-2019, 07:23  >>> 
ДО РАДИ ПРОХОДЯТЬ 5 ПАРТІЙ – НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКЗИТ-ПОЛ...
21-07-2019, 20:39  >>> 
   ПолітикаПолітика
ЦВК: явка на виборах склала 49,84%, найвища – на Чернігівщині...
22-07-2019, 07:08  >>> 
Мерія нагадує, що сьогодні — останній день агітації кандидатів у депутати перед «днем тиші»...
19-07-2019, 13:50  >>> 
У Зеленського подумують про ще одні дострокові вибори...
16-07-2019, 09:40  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Щодо запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового...
27-06-2019, 11:01  >>> 
Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро...
27-06-2019, 09:59  >>> 
В Ужгороді обговорили концепцію нового Податкового Кодексу Розвитку...
27-06-2019, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»...
26-07-2019, 18:45  >>> 
“Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський...
26-07-2019, 18:45  >>> 
Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги...
26-07-2019, 18:44  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив із послом Швейцарії розвиток бізнесу у Львові...
28-06-2019, 16:10  >>> 
Мер Львова обговорив із гендиректором Nestle в Україні інвестиційний клімат у місті...
28-06-2019, 16:09  >>> 
Мер Львова взяв участь у Всеукраїнській прощі до Страдчу...
26-06-2019, 16:28  >>> 
   КультураКультура
Львівська національна опера проведе масштабний, міжнародний конкурс співаків...
16-07-2019, 14:47  >>> 
Завтра у Львові починається Міжнародний фестиваль музики Маттіаса Кендлінгера...
08-07-2019, 13:23  >>> 
Чотири храми Львова відзначать престольний празник на Різдво Івана Хрестителя...
05-07-2019, 18:15  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:45 Лицарські бої, нічний штурм фортеці, ремесла та лазерне шоу: на Сколівщині відбудеться фестиваль «Ту Cтань!»
18:45 “Ми спільно повинні реалізувати проекти будівництва та реконструкції міжнародних пунктів пропуску Львівщини”, - Маркіян Мальський
18:44 Тухля - Либохора: на Сколівщині триває ремонт автомобільної дороги
18:44 З нагоди професійного свята на Львівщині відзначили кращих працівників у сфері торгівлі
18:43 На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові
18:43 В області реалізують Проект зі створення високотехнологічного комплексу виробництва синтетичного моторного палива
18:42 На Львівщині тривають ремонтні роботи мостового переходу через річку Ставчанка
18:41 На Львівщині здійснюють заходи контролю задля припинення нелегальних перевезень
18:40 Поточний ремонт пр. Чорновола продовжено: з 28 до 29 липня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вул. Зернова до вул. Городоцька
18:39 З понеділка буде перекрито для руху транспорту частину вул. Є. Поповича

   Анонси
ІV Український Зріз відбудеться у Львові...
25-07-2019, 18:21  >>> 
У львівському Центрі Шептицького покажуть найкращі робіт Ukrainian Young Book Design Awards. Заснований в Україні конкурс за перший рік об’єднав понад 400 дизайнерів з 8 країн світу....
23-07-2019, 18:26  >>> 
Виконавці з Чехії запрошують на музично-вокальний вечір у Львівській філармонії...
22-07-2019, 18:13  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования