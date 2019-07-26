На Сокальщині відбудеться табір-резиденція для порятунку замку у Тартакові Суспільство | 26-07-2019, 18:43 0 75 Вісім днів (27 липня - 3 серпня) у смт Тартаків триватиме волонтерський ревіталізаційний освітньо-культурний табір-резиденція, в межах якого відбудуться панельні дискусії, майстер-класи, лекції та тренінги.



Упродовж третього – шостого днів триватимуть роботи із впорядкування території та об’єкту за участі головних архітекторів районів і міст обласного значення Львівської області, а також дискурс із пристосування пам’ятки.

«Ми запрошуємо усіх небайдужих на цей табір, який відбувається уперше, аби кожен зміг долучитися до проекту. В останній день до табору з’їдуться усі головні архітектори для підбиття підсумків 8-денного табору. Замок в Тартакові один із тих, що перебувають у концесії. Під час табору обговоримо, який підхід до пам’яток, що руйнуються, застосовувати: зберігати те, що є, чи відновлювати сучасними методами. Окрім того, треба напрацювати варіанти пристосування таких будівель», - зазначила директор департаменту архітектури та розвитку містобудування Оксана Ткачук.

Під час табору обговорять проблематику відновлення історичних пам’яток, шляхи популяризації української культурної спадщини за кордоном та способи розпочати і монетизувати соціальний проект.

Організатори проекту: департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА, Благодійний фонд «Софос», Благодійний фонд "Спадщина.УА". Проект реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

